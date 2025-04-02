Две федерации гребли отказались от Олимпиады в реке с крокодилами в Австралии

Две федерации гребли отказались организовывать соревнования на Олимпиаде-2032 в реке Фицрой в австралийском штате Квинсленд. В ней обитают крокодилы, сообщает « РБК Спорт » со ссылкой на заявления представителей Международной федерации академической гребли (World Rowing) и Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).

Реку не проверяли технически. Международных и даже австралийских соревнований в ней не проводили. Поэтому пока Фицрой можно использовать исключительно для тренировок, отметили в World Rowing.

В ICF придерживаются аналогичного мнения. По словам представителей федерации, река не соответствует стандартам для организации международных соревнований.

Наличие крокодилов — не единственная причина, почему обе федерации не оценили идею проведения соревнований на Олимпиаде-2032 в Фицрой. Еще в реке своеобразное течение и водоросли. Они могут оказать значительное влияние на итоги соревнований.

Ранее представители Московской области выиграли две медали на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Они получили серебро и бронзу.