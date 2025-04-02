Подмосковные спортсмены завоевали медали на соревнованиях по гребле на байдарках

Представители Московской области завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. В копилке подмосковных гребцов серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях на дистанции 500 м в дисциплине «байдарка-одиночка (К-1)» спортсменка из Московской области Мария Давыкоза стала серебряным призером. Первой в этих стартах финишировала представительница Краснодарского края, а замкнула тройку лидеров соперница из Москвы.

В аналогичных соревнованиях среди мужчин подмосковный байдарочник Артем Михеев завоевал бронзовую медаль. На первой и второй ступенях пьедестала расположились спортсмены из Республики Марий Эл и Москвы соответственно.

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят с 29 марта по 2 апреля 2025 года в Краснодаре. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.