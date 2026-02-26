Долго приходил в себя: устроивший дебош футболист Агапов ночевал в вытрезвителе

сегодня в 14:24

Футболист ЦСКА Илья Агапов, который накануне устроил пьяный дебош в музыкальной школе, провел ночь в вытрезвителе. Он приходил в себя несколько часов, сообщает SHOT .

Составлять на спортсмена административный протокол не стали. Он продолжается тренироваться с ЦСКА и готовиться к матчу против «Нефтехимика».

Прошлой ночью Агапов проник в здание детской музыкальной школы в Уфе и стал угрожать охраннице. Она вызвала Росгвардию.

Объяснить свой поступок Агапов не смог. Его отправили в вытрезвитель, где футболист провел несколько часов, а затем отпустили.

