Долго приходил в себя: устроивший дебош футболист Агапов ночевал в вытрезвителе
Устроивший дебош футболист Агапов провел ночь в вытрезвителе
Футболист ЦСКА Илья Агапов, который накануне устроил пьяный дебош в музыкальной школе, провел ночь в вытрезвителе. Он приходил в себя несколько часов, сообщает SHOT.
Составлять на спортсмена административный протокол не стали. Он продолжается тренироваться с ЦСКА и готовиться к матчу против «Нефтехимика».
Прошлой ночью Агапов проник в здание детской музыкальной школы в Уфе и стал угрожать охраннице. Она вызвала Росгвардию.
Объяснить свой поступок Агапов не смог. Его отправили в вытрезвитель, где футболист провел несколько часов, а затем отпустили.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.