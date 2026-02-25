Залез пьяным в музшколу: в Уфе задержали футболиста Агапова

Прошедшей ночью пьяный футболист ЦСКА Илья Агапов проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице. Спортсмена задержали в Уфе, сообщает SHOT .

Женщина вызвала Росгвардию.

Когда футболиста задержали, то он не смог объяснить свой поступок. Ночь хулиган провел в отделении.

Агапов — футболист ЦСКА, сейчас он на правах аренды выступает за «Уфу». Недавно команда вернулась из Турции, где была на сборах. Ранее защитник вызывался в сборную РФ.

