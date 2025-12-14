Для молодогвардейцев Люберец прошел мастер-класс по самбо

В спортивной школе олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский городского округа Люберцы 11 декабря прошла тренировка с элементами самбо и дзюдо для люберецких молодогвардейцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее провел директор СШОР, вице-президент Федерации самбо Московской области, муниципальный куратор партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» Виктор Худяков и депутат окружного Совета депутатов, бывший воспитанник «Союза» Артем Данилов.

«Депутатский корпус сотрудничает с молодежным крылом „Единой России“ — „Молодой Гвардией“. Поэтому мы, конечно, всегда готовы организовать для них разнообразные активности и сделать их жизнь интереснее. Сегодня наша задача — рассказать и показать на деле, что такое самбо, что такое проект „Выбор сильных“. Ребята смогут попробовать что-то из техники наших видов спорта», — сообщил Виктор Худяков.

В рамках тренировки МГЕРовцы изучили приемы самообороны, научились самостраховке при падении, переняли организационный опыт, так как многие ребята участвуют в качестве волонтеров в различных мероприятиях.

«Мне кажется, каждый из нас, когда выйдет из этого зала, будет рассказывать про самбо. У меня у самой было множество знакомых, которые занимаются этим видом спорта. Это очень приятно находиться в том зале, где они тренируются, где получают такой опыт», — рассказала Мария.

«Выбор сильных» — партийный проект «Единой России». Его цель — обеспечить доступность и высокое качество услуг в сфере физической культуры и спорта для всех граждан Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.