Для младшеклассников гимназии им Подольских курсантов прошла тренировка по самбо

В гимназии имени Подольских курсантов состоялась открытая тренировка по самбо для гимназистов 1-4-х классов. Занятие провели профессионалы боевого искусства Вартан Варданян и Андрей Харчу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Урок начался с разминки, а завершился демонстрацией и исполнением элементов борьбы. Занятие проходило на открытой спортивной площадке гимназии», — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года с этого крупнейшего и успешного образовательного учреждения городского округа началась реализация в Подольске Всероссийского проекта «Самбо — в школу!».

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

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