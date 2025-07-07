Девушка спровоцировала массовое падение велосипедистов на соревнованиях в Москве

В Москве во время соревнования «Две реки» на Пречистенской набережной в прошедшие выходные произошло массовое падение велосипедистов. Предварительно, причиной случившегося стала девушка, которая медленно ехала, пишет SHOT .

Очевидцами массового падения велосипедистов стали зрители, наблюдавшие за соревнованиями. В какой-то момент один из участников велозабега упал, затем случился «эффект домино»: все, кто ехал позади него, не успели среагировать и тоже стали падать.

Некоторые велосипедисты успели изменить траекторию движения и объехали товарищей. Очевидцы сообщают, что никто из спортсменов серьезно не пострадал.

Предварительно известно, что причиной случившегося стала девушка, которая выехала на трассу на обычном велосипеде, двигалась в середине потока и создавала помеху для других участников своей низкой скоростью.