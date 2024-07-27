Депутат Каримов объяснил, почему нужно срочно урегулировать проблему Fan ID

Химкинский депутат, представитель «Офицеров России» Артур Каримов, являющийся активным футбольным болельщиком, заявил, что футбольные фанаты в рамках СВО доказали, что способны обеспечиваться безопасность, поэтому вопрос с отменой Fan ID нужно урегулировать в стране как можно скорее, сообщает «Ридус» .

«С момента введения системы Fan ID прошло достаточно времени, чтобы все могли убедиться, что введенная система привела ситуацию с поддержкой команд РПЛ на трибунах стадионов по всей стране в полнейший тупик. Особенно если говорить об организованной поддержке со стороны фанатов», — заявил парламентарий.

Каримов подчеркнул, что в ходе СВО футбольные фанаты, ставшие добровольцами, уже давно доказали, что могут обеспечивать безопасность, нести ответственность за себя и свои подразделения. В итоге получается, что на фронте им всесторонне доверяют, а в тылу — односторонне и жестко ограничивают.

Ранее вопрос об отмене Fan ID поднял вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он считает, что эту меру пора отменить, чтобы фанаты могли поддержать на стадионах участников РПЛ.