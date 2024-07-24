Владислав Даванков намерен добиваться отмены Fan ID в России

Вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что предстоящей осенью будет добиваться отмены Fan ID, чтобы у болельщиков было больше шансов попасть на стадион и поддержать любимую команду, пишет Metaratings.ru .

«Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики», — сказал Даванков.

Вице-спикер Госдумы намекнул, что уже весной болельщики смогут посмотреть Российскую премьер-лигу без Fan ID. Система идентификации болельщиков стала работать на всех 16 стадионах клубов РПЛ, а также на Суперфинале FONBET Кубка России с 1 декабря 2022 года.

Год назад российское правительство внесло поправки в закон о Fan ID. Согласно им, идентификация болельщиков младше 14 лет стала возможна в удаленном формате.