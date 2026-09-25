Чумгалакова из Подмосковья выиграла чемпионат Европы по боксу в сентябре

Боксерша Юлия Чумгалакова из Подмосковья завоевала золото в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы, который проходит с 17 по 25 сентября в Софии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юлия Чумгалакова (Долгопрудный) победила в финале украинку Анну Охоту единогласным решением судей со счетом 5:0. Для 28-летней спортсменки из Домодедово это третье золото чемпионатов Европы: ранее она побеждала в 2019 и 2024 годах.

«Бой прошел хорошо. В первом раунде я немножечко волновалась, но потом собралась, и все получилось. Спасибо главному тренеру сборной, другим тренерам, которые меня готовили. Это совместная работа. Я счастлива. Стала трехкратной чемпионкой Европы. Как это может не радовать? Спасибо всем, кто за меня болел», — сказала Юлия Чумгалакова.

Накануне другая подмосковная спортсменка, Людмила Воронцова (Долгопрудный), победила в полуфинале весовой категории до 57 кг турчанку Эзру Йылдыз Кахраман со счетом 3:2. 25 сентября она выйдет на ринг в борьбе за золото.

Чемпионат Европы проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает с национальным флагом и гимном. Золото Чумгалаковой стало для команды первым на турнире в Болгарии.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.