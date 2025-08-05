Черчесова могут назначить главой «Ахмата»

Он присутствовал на одном из домашних матчей команды в этом сезоне, а последним место его работы стала сборная Казахстана: он покинул этот пост в январе 2025 года. С декабря 2021 года по июль 2023-го Черчесов возглавлял венгерский футбольный «Ференцварош».

С июня «Ахмат» возглавлял Александр Сторожук. Под его руководством футболисты потерпели поражение во всех четырех матчах. 5 августа команда расторгла с ним контракт по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось о трагической гибели известного российского спортивного комментатора Александра Гришина. Он скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе, в этот момент шел сильный дождь. Гришин прославился благодаря работе на телеканалах «Спорт» и «Матч ТВ», за свою карьеру он успел осветить пять Олимпиад, комментировал чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию и футболу.