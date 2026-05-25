Чемпион Европы Максимов провел мастер-класс в Подольске

Мастер-класс чемпиона Европы и обладателя Кубка мира по самбо Евгения Максимова прошел 23 мая в ФСК «Заречье» в Подольске. Спортсмен показал юным борцам коронные приемы и поделился опытом с воспитанниками местной школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Федерация дзюдо и самбо Подольска организовала встречу для юных единоборцев округа. В ней приняли участие около 100 спортсменов — от начинающих до уже титулованных. Среди них был победитель первенства России по самбо до 24 лет и бронзовый призер взрослого чемпионата страны Александр Плеханов.

Вице-президент федерации Иван Колганов подчеркнул, что Максимов является воспитанником климовской школы самбо и гордостью округа.

«Евгений Максимов — гордость нашей федерации. Сегодня он передает свой опыт подрастающему поколению, показывает рабочую коронную технику и рассказывает об истории развития борьбы в нашем округе», — отметил Колганов.

За час тренировки чемпион продемонстрировал приемы, которые приносили ему победы на международных турнирах. Участники разобрали технику «мельницы» со стойки, броска через плечи, бокового переворота, броска через грудь и болевого приема — рычага локтя.

«Я всегда показываю на мастер-классах только свою личную технику. Если прием отточен до автоматизма, его можно выполнить в любой ситуации», — пояснил Евгений Максимов.

Спортсмен также вспомнил, как в детстве сам участвовал в мастер-классе олимпийского чемпиона Сергея Новикова. В завершение встречи ребята смогли рассмотреть медали земляка и получить автографы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.