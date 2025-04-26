Бывший нападающий «Челси» Дрогба порекомендовал Месси завершить карьеру

сегодня в 10:50

Бывший нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба дал совет игроку «Интер Майами» Лионелю Месси. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Give Me Sport.

Дрогба порекомендовал Месси остановиться прямо сейчас. Спортсмен и так сделал многое для футбола.

Победа Месси на последнем чемпионате мира сделала его еще более легендарным. Он удивительный игрок, добавил Дрогба.

Месси сражается за «Интер Майами» с 2023 года. В сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» до 31 декабря 2025 года.

В сентябре 2024 года Лионель Месси и Криштиану Роналду впервые с 2003 года не попали в число номинантов на получение «Золотого мяча».