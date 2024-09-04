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Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч»

Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду впервые с 2003 года не попали в число номинантов на получение «Золотого мяча». Престижнейшую награду ежегодно вручают лучшему футболисту мира, сообщает «Интерфакс» .

В среду спортивный журнал France Footbal опубликовал список претендентов, в который вошли 30 футболистов, среди них Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер») и др.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» (США) является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Португальский форвард «Аль-Насра» (Саудовская Аравия) — пятикратный обладатель «Золотого мяча». При этом в 2023 году Криштиану Роналду уже не попал в список претендентов.

Церемония вручения премии «Золотой мяч» состоится 28 октября. Награда лучшему футболисту календарного года вручается с 1956 года. Аргентинец Лионель Месси является самым титулованным обладателем «Золотого мяча».