16 ноября в бокс возвращается великий чемпион Майк Тайсон, которому 58 лет. Против легенды супертяжелого веса выйдет 27-летний шоумен и боец Джейк Пол, который относительно недавно начал заниматься единоборствами, но уже достиг впечатляющих результатов. Блогер пообещал устроить зрелищный бой и нокаутировать легенду бокса, но есть нюанс.

Бой состоится в Арлингтоне (Техас, США) в ночь с 15 на 16 ноября на арене AT&T Stadium. Начало в 06:00 мск. РИАМО рассказало, где смотреть трансляцию.

Аналитики до сих пор не определились, кто может выйти из боя победителем. Пол попытается нокаутировать Тайсона, используя свою пиковую физическую форму и преимущество в возрасте.

При этом Железного Майка нельзя списывать со счетов — его огромной силы удары, включая фирменный апперкот, неоднократно вырубали боксеров, которые были подготовлены гораздо лучше, чем Джейк Пол.

У Тайсона — 50 побед и 6 поражений, у Пола — 10 побед и 1 поражение в ринге. Очевидно, что суперчемпион рискует — Джейк легко может вымотать немолодого Майка, у которого ранее были проблемы со здоровьем. С другой стороны, Тайсон, несмотря на возраст, все еще сохранил фирменную скорость и ударку.

Букмекеры считают фаворитом Джейка Пола — его досрочная победа является самым вероятным итогом встречи. Сам шоумен заявлял, что жалеть постаревшего чемпиона не будет и планирует «устроить мясо». Тайсон же ответил, что все решиться на ринге, слова за его пределами не имеют значения.