В Арлингтоне (Техас, США) в ночь с 15 на 16 ноября на арене AT&T Stadium пройдет грандиозный боксерский вечер, главным событием которого станет бой легендарного чемпиона Майка Тайсона и американского блогера-бойца Джейка Пола.

Без преувеличения великий боксер возвращается на ринг в супертяжелом весе в возрасте 58 лет. Его соперник моложе на 30 лет. По результатам официального взвешивания Железный Майк оказался немного тяжелее Пола — 103,41 кг против 102,96 кг.

Всего будет 8 раундов по 2 минуты с 16-унцевыми перчатками. На стороне Тайсона — богатый чемпионский опыт, скорость и страшной силы удары, у Пола — возраст и явное преимущество в физической форме. Бой может стать самым просматриваемым событием в боксе за последнее время.

Начало боя — ориентировочно в 06:00 по мск в субботу, 16 ноября. Бесплатная трансляция мероприятия пройдет на сервисе Netflix, который россиянам не доступен из-за санкций.