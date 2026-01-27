Борцы из Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийском турнире в Уфе

.Спортсмены Московской области выиграли серебряную и три бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Единство», которые прошли 25 и 26 января 2026 года в Уфе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Единство», завоевав четыре медали. Турнир прошел 25 и 26 января 2026 года в Уфе и стал ключевым этапом отбора в сборную России перед чемпионатом Европы.

Серебряную медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Алибек Амиров из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам (Химки). В финале он уступил сопернику из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В весовой категории до 60 кг бронзовым призером стал Садык Лалаев (Химки). Еще одну бронзу в категории до 82 кг выиграл Адлет Тюлюбаев (Химки). В весе до 97 кг третье место занял Мансур Саитов из Воскресенска.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 27 регионов России. Турнир прошел в рамках государственной программы «Спорт России» и определил состав сборной на предстоящий чемпионат Европы в Албании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.