Борец Валиев заявил, что президент ФСБР Мамиашвили назвал его предателем

У борца Чермена Валиева, который теперь выступает за Албанию, произошла словесная перепалка с президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, который навал спортсмена предателем родины, сообщает «Матч ТВ» .

Сменивший спортивное гражданство Валиев завоевал золото на чемпионате Европы в Словакии в категории до 74 кг. Во время церемонии награждения, по словам борца, к нему подошел Мамиашвили и назвал предателем родины.

Затем он грубо надел на спортсмена медаль и схватил за руки. Валиева это шокировало. Он заявил, что при смене спортивного гражданства соблюдал все необходимые правила, «все официально подписывалось».

По словам борца, после награждения он попытался подойти к Мамиашвили, но организаторы соревнований увели его оттуда.

Ранее уроженец Северной Осетии Валиев выступал за Россию. Он стал представлять Албанию в июне 2024 года.

Между тем украинский вратарь Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину «оторвало ноги». Он хотел, чтобы спортсмен получил травму и не побил рекорд Уэйна Гретцки.