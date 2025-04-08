Украинский вратарь пожелал, чтобы Овечкину оторвало ноги

Вратарь сборной Украины по хоккею, 29-летний Эдуард Захарченко, пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину «оторвало ноги», а также заявил, что россиянин «не заслуживает восхищения», сообщает Baza .

Захарченко сделал скандальное высказывание еще перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» с «Чикаго Блэкхокс».

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится», — сказал вратарь сборной Украины.

Захарченко также пожелал Овечкину, чтобы тот получил травму. Украинский хоккеист хотел, чтобы россиянин не смог побить рекорд Уэйна Гретцки.

Эдуард Захарченко появился на свет во Владивостоке, до 2014 года играл в ХК «Челны». Затем перебрался на Украину, он был даже обладателем Кубка страны. В 2017 году его дисквалифицировали за подозрение в сдаче матча сборной против Южной Кореи. Спустя 4 года его вернули к матчам.

Несмотря на все пожелания Захарченко, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин повторил рекорд Гретцки во время матча против «Чикаго Блэкхокс». А в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он его побил, забив 895-ю шайбу.