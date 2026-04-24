Борец из Подмосковья завоевал серебро чемпионата Европы в Тиране

Подмосковный спортсмен Адлет Тюлюбаев стал серебряным призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит с 20 по 26 апреля 2026 года в Тиране, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале весовой категории до 82 кг представитель областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам встретился с действующим чемпионом Европы из Азербайджана Гурбаном Гурбановым. По итогам схватки спортсмен из Московской области завоевал серебряную медаль. Бронзу разделили борцы из Грузии и Венгрии.

«Вроде ничего не пропустил технически ни в партере, ни в стойке. Вроде был активнее, но счет сложился не в мою пользу. Значит, надо работать. Завоеванные медали даже не мне принадлежат, а нашей команде, нашей сборной, тренерскому штабу, моим спарринг-партнерам в сборной России, потому что столько труда вложено. Они заслуживают эту медаль больше, чем я. Честно, я хочу привезти золотые медали отовсюду, откуда могу», — сказал Адлет Тюлюбаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.