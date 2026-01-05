Более 700 км лыжных трасс подготовили в Москве в этом году
Фото - © Медиасток.рф
Этой зимой на территории столицы были подготовлены для катания свыше 700 км лыжных трасс, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Более 140 км — трассы с искусственным оснежением. Там работают снегогенераторы и помогают создавать ледяную подложку. Весь сезон на них будут поддерживать нужную толщину снежного покрова.
Также много городских лыжных трасс располагаются в столичных парках. Самые длинные находятся в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и «Лосином острове».
На трассах в мегаполисе проходят спортивные мероприятия. Так, в Алешкинском лесу в понедельник провели семейные старты.
Ранее на Воробьевых горах в Москве открыли обновленный Большой лыжный трамплин. Комплекс способен одновременно принять до 130 человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.