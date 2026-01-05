сегодня в 18:57

Более 700 км лыжных трасс подготовили в Москве в этом году

Этой зимой на территории столицы были подготовлены для катания свыше 700 км лыжных трасс, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Более 140 км — трассы с искусственным оснежением. Там работают снегогенераторы и помогают создавать ледяную подложку. Весь сезон на них будут поддерживать нужную толщину снежного покрова.

Также много городских лыжных трасс располагаются в столичных парках. Самые длинные находятся в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и «Лосином острове».

На трассах в мегаполисе проходят спортивные мероприятия. Так, в Алешкинском лесу в понедельник провели семейные старты.

Ранее на Воробьевых горах в Москве открыли обновленный Большой лыжный трамплин. Комплекс способен одновременно принять до 130 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.