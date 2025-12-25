На Воробьевых горах открыли обновленный Большой лыжный трамплин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об открытии Большого лыжного трамплина на Воробьевых горах. По его словам, спортивный объект фактически был отстроен заново на месте старого трамплина К-72, который был возведен более 70 лет назад.

Масштабный и непростой проект реализовали на крутом склоне возле действующей канатной дороги. Использование тяжелой строительной техники было исключено. Установку металлоконструкций и облицовку трамплина осуществляли специалисты-высотники.

Для стабилизации склона были установлены габионы, заполненные гранитными камнями, которые обеспечивают защиту от разрушения, избыточной влажности и смыва верхнего слоя почвы.

Помимо трамплина, спортивный объект включает в себя судейскую башню и трехэтажное здание с удобными раздевалками, медицинским кабинетом, специализированным помещением для хранения лыжного инвентаря и пространством для отдыха. Сооружение оснащено в соответствии с передовыми мировыми стандартами и полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Комплекс способен одновременно принять до 130 человек во время тренировочного процесса, а пропускная способность трамплина составляет до 20 спортсменов за смену. За последние несколько лет на Воробьевых горах была восстановлена и воссоздана уникальная инфраструктура для занятий спортом и проведения досуга в любое время года.

В ближайшем будущем планируется ввести в строй многофункциональную спортивную площадку, детский развлекательный комплекс, родельбан, павильон с амфитеатром на площадке для мероприятий и информационный центр.

