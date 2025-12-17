Более 500 тыс руб за финал: мошенники разводят россиян на билеты на ЧМ-2026

Мошенники придумали развод с билетами на ЧМ-2026 по футболу

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, которая касается покупки билетов на Чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает Baza .

Россияне сейчас не могут официально приобрести билеты на ЧМ. Перекупщики пользуются этим и завышают цены минимум в 10 раз. Они просят от 150 тыс. рублей на матчи группового этапа и свыше 500 тыс. рублей — на финал.

При этом мошенники не предоставляют россиянам FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System) — программу, которая позволяет владельцам билетов в ускоренном темпе пройти собеседования на получение американской визы.

Сейчас на сайте FIFA идет уже третья волна продажи билетов. При этом билеты выдаются в порядке электронной очереди.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить на территории трех государств: США, Канады и Мексики. В нем примут участие 48 команд.

Ранее FIFA показала официальные талисманы события. Это лось по имени Мэйпл, ягуар Зайю и белоголовый орлан Клатч.

