Более 500 тыс руб за финал: мошенники разводят россиян на билеты на ЧМ-2026
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, которая касается покупки билетов на Чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает Baza.
Россияне сейчас не могут официально приобрести билеты на ЧМ. Перекупщики пользуются этим и завышают цены минимум в 10 раз. Они просят от 150 тыс. рублей на матчи группового этапа и свыше 500 тыс. рублей — на финал.
При этом мошенники не предоставляют россиянам FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System) — программу, которая позволяет владельцам билетов в ускоренном темпе пройти собеседования на получение американской визы.
Сейчас на сайте FIFA идет уже третья волна продажи билетов. При этом билеты выдаются в порядке электронной очереди.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить на территории трех государств: США, Канады и Мексики. В нем примут участие 48 команд.
Ранее FIFA показала официальные талисманы события. Это лось по имени Мэйпл, ягуар Зайю и белоголовый орлан Клатч.
