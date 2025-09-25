Лось, ягуар, орлан: представлены официальные талисманы ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (FIFA) продемонстрировала, как будут выглядеть официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Baza .

На сайте организации появилось фото талисманов. Так, Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орлан Клатч.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Финальные матчи будут проходить в июне и июле. В ЧМ-2026 примут участие 48 команд.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что российский лидер Владимир Путин может приехать на чемпионат мира по футболу в США в следующем году. Это будет зависеть от того, «как будут развиваться события», касающиеся украинского кризиса.

