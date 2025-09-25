Лось, ягуар, орлан: представлены официальные талисманы ЧМ-2026 по футболу
Международная федерация футбола (FIFA) продемонстрировала, как будут выглядеть официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Baza.
На сайте организации появилось фото талисманов. Так, Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орлан Клатч.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Финальные матчи будут проходить в июне и июле. В ЧМ-2026 примут участие 48 команд.
Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что российский лидер Владимир Путин может приехать на чемпионат мира по футболу в США в следующем году. Это будет зависеть от того, «как будут развиваться события», касающиеся украинского кризиса.
