Трамп допустил, что Путин может приехать на чемпионат мира по футболу в США

Американский президент Дональд Трамп предположил, что российский лидер Владимир Путин может приехать на чемпионат мира по футболу в США в следующем году. Однако это будет зависеть от одного фактора, сообщает РБК .

По словам Трампа, он может пригласить Путина на чемпионат в зависимости от того, «как будут развиваться события», имея в виду решение украинского конфликта.

Также Трамп показал журналистам «замечательную фотографию» с Путиным с саммита на Аляске. По словам американца, российский лидер на снимке «получился очень хорошо», а сам он — «нормально».

Чемпионат мира по футболу пройдет в июне и июле 2026 года в США, Мексике и Канаде. Сборная России в нем участвовать не будет.

Ранее Трамп заявил, что Киев будет вынужден согласиться на урегулирование конфликта с Россией «в значительной степени» на условиях Москвы.