Трамп рассказал о мирной сделке, на которую придется пойти Украине

Украина будет вынуждена согласиться на урегулирование конфликта с Россией «в значительной степени» на условиях Москвы, заявил президент США Дональд Трамп. Хозяин Белого дома также не хочет давить на главу РФ Владимира Путина, считая, что может оказать больше давления на Киев и Брюссель, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

Американская газета утверждает, что побеседовала с несколькими осведомленными источниками, один из которых работает в администрации президента США.

«Трамп, продолжил высокопоставленный чиновник, считает, что Украине придется принять сделку, в основном на условиях России, чтобы положить конец [конфликту]», — говорится в статье.

Трамп также отметил, что уверен в перспективности переговоров России и Украины об урегулировании конфликта.

Тем временем Дональд Трамп сказал, что предпочел бы не участвовать в возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, он хотел бы, чтобы оба лидера «встретились и посмотрели, что у них получится».