В Павлово-Посадском округе усилили подготовку к юбилею Электрогорска

В Павлово-Посадском округе усилили контроль за подготовкой к 80-летию Электрогорска, которое отметят 29–30 мая, а также за работами по благоустройству и вывозу мусора. Дополнительные поручения профильным службам дал врип главы округа Сергей Балашов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка к юбилею Электрогорска выходит на финишную прямую. Сергей Балашов напомнил службам о необходимости завершить все работы в срок и поручил усилить контроль за благоустройством, в том числе устранить раскопки возле МФЦ до конца недели.

«Это важное событие для всех нас, и встретить его нужно достойно», — отметил Сергей Балашов.

В округе продолжаются комплексные работы по благоустройству. МБУ «Благоустройство» высаживает цветы, обслуживает и меняет уличное освещение. Поручено провести ревизию окраски лавочек, а Мособлводоканалу — усилить восстановление территорий после проведения работ. Особое внимание уделяют уборке мусора и содержанию контейнерных площадок.

«Нам еще приходят жалобы по несвоевременному вывозу мусора. Проблема требует системного решения и контроля», — подчеркнул Сергей Балашов.

Отопительный сезон в округе завершен, службы приступают к подготовке к следующему. Кроме того, 22 мая наградят 77 одаренных детей, 26 мая в школах прозвенят последние звонки, а 28 мая стартует летняя оздоровительная кампания для детей в трудной жизненной ситуации. С 21 мая в населенных пунктах начинаются традиционные праздники деревень. Также глава поручил организовать встречу с жителями дома №21 на улице Ухтомского для решения озвученных вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.