В Дзержинском Люберец спроектируют набережную у Верхнего пруда

Набережную у Верхнего пруда и Дзержинского карьера планируют благоустроить в городском округе Люберцы. Проектирование уже ведется, ранее в Дзержинском обновили несколько общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с заместителями проверил текущее содержание территории Дзержинского. Особое внимание уделили адресам, включенным в государственные программы, а также вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

Программа расселения остается одной из ключевых задач для Дзержинского. Администрация округа совместно с правительством региона продолжает совершенствовать механизмы работы с аварийным фондом. В 2025 году новое жилье получили 23 очередника из Дзержинского — такое количество квартир предоставили впервые за несколько последних лет.

В округе продолжается благоустройство общественных пространств.

«В 2025 году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и народной программе «Единой России» в Дзержинском благоустроили сквер им. Б. К. Громцева, площадь Святителя Николая, лесопарк «Чемпион», — отметил Владимир Волков.

Сейчас ведется проектирование набережной у Верхнего пруда и Дзержинского карьера. Вопросы по содержанию дворов и подъездов жители могут направить в единую диспетчерскую службу по телефонам +7 (800) 350-19-66 и +7 (499) 575-00-55, а также в чат «Люберцы + Дзержинский» в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.