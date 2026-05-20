В Дзержинском откроют гимназию №5 после капремонта 1 сентября

Корпус гимназии №5 «Интеллект» в Дзержинском городского округа Люберцы откроют после капитального ремонта 1 сентября 2026 года. Работы проходят по программе капитального ремонта Московской области, их ход проверил глава муниципалитета Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дзержинском продолжается обновление корпуса гимназии №5 «Интеллект». Объект стал самым крупным в сфере образования, включенным в региональную программу капремонта в 2026 году. Общая площадь двух трехэтажных корпусов составляет 12 425,3 кв. м. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Приступить к обновлению корпуса позволило открытие современного воспитательно-образовательного комплекса «Успех». Строители завершают армирование подпорной стенки, монтаж фасада, замену окон, устройство инженерных систем, приступили к укладке напольной и настенной плитки. В бассейне устраивают стяжку, штукатурят стены», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Подрядная организация выполняет работы в соответствии с графиком. Открытие гимназии после капитального ремонта запланировано на 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в Дзержинском по губернаторской программе обновляют детский сад лицея №3, а в Люберцах — детский сад школы №26.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.