Более 26 тыс человек приняли участие в «БОКСЗАБЕГе» в Серпухове

В минувшую субботу в Серпухове состоялся «БОКСЗАБЕГ». Мероприятие посетили более 26 тыс. зрителей и участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Для нас развитие и популяризация туризма являются ключевыми задачами. Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с Федерацией бокса России, а фестивали ярмарки и спортивные праздники, организованные нашими коллегами, привлекают в Серпухов множество гостей. Участники таких мероприятий обычно посещают не только сами площадки, но и основные достопримечательности городского округа: Серпуховский историко-художественный музей, монастыри, Соборную гору и многое другое. Отмечу, что Серпухов является одним из приоритетных туристических направлений. В 2023 году его посетили более 1 млн человек. „БОКСЗАБЕГ“ — это новый и уникальный формат мероприятия, которое объединяет сразу несколько важных аспектов: культурно-массовый, туристический и спортивный. Мы надеемся, что это событие принесет жителям и гостям города множество позитивных эмоций и в дальнейшем станет неизменной частью в нашем традиционном календаре культурных и туристических фестивалей», — отметил первый заместитель министра культуры и спорта Московской области Алексей Шимко.

Одним из организаторов забега выступает Федерация бокса России. Спортивные забеги под общим названием «БоксЗабег» проводятся уже во многих городах страны, но такой масштабный праздник с концертом и разнообразными активностями в Серпухове проводится впервые.

«Это успешный проект, который помогает популяризировать здоровый образ жизни. Подобными мероприятиями мы привлекаем к занятиям спортом очень много людей. Спорт объединяет. Благодаря спорту многие смогли справиться со своими проблемами, как в области здоровья, так и в области общения. Сегодня в забеге приняли участие более 5 тысяч человек в возрасте от 5 до 100 лет. В этом сезоне пройдут еще 2-3 боксзабега, а в следующем — планируем провести 50 боксзабегов», — рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

В программе мероприятия было запланировано два забега, на 4 и на 9 км, по двум маршрутам, охватывающим улицы города от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Ока. В забегах приняли участие 5 тыс. жителей и гостей Серпухова. Среди них 970 детей, которые участвовали в специальном детском забеге. Для семей был организован семейный забег, приуроченный к Году семьи, отмечающемуся в этом году в России по указу президента РФ В. В. Путина.

«„БОКСЗАБЕГ“ — это не просто спортивное мероприятие — яркий и привлекательный семейный формат, идеальный для популяризации здорового образа жизни среди всех поколений. Для нас это имеет особое значение, так как позволяет поддерживать и массовый спорт, и семейные ценности», — отметила руководитель соорганизатора забега, Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

В рамках «БОКСЗАБЕГА» прошла большая культурно-развлекательная программа. Посетители играли в пляжный волейбол, футбол, другие спортивные игры. Работала детская площадка и зона для игры в лазертаг. Взрослые могли сдать нормативы ГТО, попробовать свои силы на скалодроме или в настольном теннисе. Также гостям предлагалось поучаствовать в творческих мастер-классах, квестах, квиз-играх и интерактивных спектаклях.

На главной сцене городского пляжа состоялся концерт звезд российской эстрады. Свое творчество представили Алсу, Минаева, Просто Лера, Dose, Моя Мишель, Асия, ST, AMCHI.

Проведение таких мероприятий как «БОКСЗАБЕГ» нацелено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа города и увеличение туристической привлекательности Серпухова. Организаторы мероприятия: Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Оргкомитета Всемирных Игр Дружбы и Федерации бокса России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.