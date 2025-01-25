Боксера Александра Поветкина дисквалифицировали на 4 года за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на 4 года дисквалифицировало известного российского боксера Александра Поветкина из-за допинга. Результаты, достигнутые российским спортсменом с 2014 года, были аннулированы, сообщает «Спорт-экспресс» .

Осенью прошлого года Поветкин был временно отстранен от соревнований на основании данных, полученных из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в связи с подозрениями в применении запрещенных препаратов.

Нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года, когда россиянин одержал победу над камерунским боксером Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

Поветкин принял решение завершить свою профессиональную карьеру в 2021 году, потерпев поражение от британца Диллиана Уайта, которое было зафиксировано техническим нокаутом во втором раунде. Российский боксер является олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира 2003 года и двукратным чемпионом Европы 2002 и 2004 годов.

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