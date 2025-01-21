Украинского пловца-паралимпийца дисквалифицировали за метамфетамин
В пробе крови украинского пловца-паралимпийца нашли метамфетамин
Украинского пловца-паралимпийца Романа Бондаренко дисквалифицировали за найденный в пробе крови метамфетамин, сообщает РБК.
Анализы у спортсмена взяли на Паралимпиаде и обнаружили допинг, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.
Кроме метамфетамина специалисты выявили в крови украинца и амфетамин.
Бондаренко отстранили от соревнований до 5 сентября 2027-го года.
Ранее сообщалось, что в украинской армии широко распространено употребление стимуляторов для подавления страха.