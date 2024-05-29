Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом в Серпухове 12 июля

Российский боксер Альберт Батыргазиев 12 июля проведет бой с ирландцем Джоно Кэрроллом в подмосковном Серпухове. Они сразятся за временный титул чемпиона мира по версии WBA, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

12-раундовый бой пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». В своем последнем бою в декабре в Дубае Батыргазиев победил трехкратного чемпиона мира из Кубы Ласаро Альвареса. До этого в октябре прошлого года он победил венесуэльца Эндера Луцеса.

Последний бой Кэрролла состоялся также в Дубае в марте, где он победил Мигеля Марриагу. В 2019 году в чемпионском бое ирландец уступил Тевину Фармеру из США.

В Серпухове турнир организовывает Международная ассоциация бокса и компания «СОЮЗ». Бой покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

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