NYP: Майку Тайсону стало плохо при перелете из Майами в Лос-Анджелес

Экс-чемпиону мира по боксу Майку Тайсону стало плохо при перелете из Майами в Лос-Анджелес на фоне обострения язвы, пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Представители спортсмена сообщили, что медики на борту быстро пришли на помощь боксеру и стабилизировали его состояние.

У Тайсона запланирован бой, который состоится в Далласе 20 июля. Его оппонентом станет американский блогер Джейк Пол.

Майк, которому исполнилось уже 57 лет, за профессиональную карьеру одержал 50 побед и шесть раз проиграл. Он был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а также владельцем ряда престижных поясов.