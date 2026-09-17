Баскетболист Егор Вяльцев провел зарядку в гимназии Одинцова

Фото - © Гимназия им. Е. М. Примакова

Баскетболист и тренер Егор Вяльцев 16 сентября провел «Зарядку с чемпионом» для учеников младших классов гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Утро 16 сентября для учеников младших классов гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе началось с «Зарядки с чемпионом». Ее провел российский профессиональный баскетболист и тренер, мастер спорта России международного класса Егор Вяльцев.

Спортсмен провел с детьми активную разминку, поделился опытом и помог настроиться на учебный день. Гимназисты повторяли движения, учились держать ритм и работать в команде.

Вяльцев рассказал, что дисциплина и регулярные тренировки помогают достигать целей не только в спорте, но и в учебе. В конце встречи школьники задали гостю вопросы о любимых матчах, сложных тренировках и секретах спортивного успеха.

В гимназии отметили, что «Зарядку с чемпионом» проводят не первый год. Такие встречи вдохновляют детей, развивают упорство и веру в себя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).