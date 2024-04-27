Андрей Воробьев: капремонт бассейна в Селятине постараются завершить досрочно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил поселок Селятино Наро-Фоминского округа и заявил, что капитальный ремонт бассейна постараются завершить к сентябрю 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В ходе рабочего визита Воробьев пообщался с местными жителями, тренерами и со строительной бригадой, которая восстанавливает бассейн в Селятине. Объект входит в структуру спорткомбината «Строитель» имени Владимира Мышкина, где тренируются спортсмены разных дисциплин, в том числе пловцы, футболисты, фигуристы и хоккеисты.

Капитально отремонтировать бассейн просили местные жители. Власти учли пожелания населения и закрыли объект на восстановление в марте 2023 года. Завершить работы должны были к декабрю 2024 года, но Андрей Воробьев заявил, что строители постараются все закончить уже к сентябрю.

«Бассейн востребован в каждом городе. Строители нам сказали, что постараются сдать его досрочно — по контракту срок завершения капремонта в декабре, но они хотят все сделать уже к сентябрю. Причем, закончить работы полностью — чтобы функционировала вентиляция, была правильная температура воды, действовало табло. Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Все необходимые работы в бассейне уже выполнены на треть. Согласно плану, в спортивном объекте заменят все оборудование, обновят внутреннюю и внешнюю отделку, заменят окна, двери и инженерные сети.

«Бассейн в Селятине был построен более 40 лет назад. Последний ремонт проходил в 2012 году, с тех пор техническая база устарела, нужно было приводить объект к современным стандартам. А вообще территория нашего спорткомплекса — 6,5 га. У нас здесь поле с натуральным покрытием, во время чемпионата мира на нем тренировалась сборная Туниса. Есть еще искусственное поле, а также ледовая арена и площадка для городков, который очень популярен в округе», — сказал директор спорткомбината «Строитель» Эдуард Гуков.

Он добавил, что в спорткомплексе занимаются не только спортсмены, но и порядка 350 участников «Активного долголетия».

Власти региона позаботились о том, чтобы, несмотря на ремонт, у спортсменов была возможность тренироваться. Временно их перевели в аналогичные учреждения в Апрелевке, Калининце и Софьине.

«Я — инструктор-методист Центральной спортшколы № 1. У меня трое деток, старший сын занимается плаванием и на данный момент ездит в Софьино. Бассейн там замечательный, но добираться не очень удобно. Поэтому как манну небесную ждем открытия объекта в Селятине. А старшая дочка у меня занимается фигурным катанием в „Строителе“, так что скоро будем ездить сюда на тренировки, можно сказать, всей семьей», — поделилась местная жительница Евгения Тарасенко.

Спорт в Наро-Фоминском округе

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

В Наро-Фоминском округе проживает много спортсменов. Здесь работает 300 спортивных объектов, где развивается почти 50 видов спорта. Среди самых популярных направлений — футбол, гандбол, плавание и баскетбол.

«Я — коренной житель Селятина. Всю жизнь мы занимались хоккеем на открытой коробке, но в 2019 году у нас в поселке построили Ледовый дворец, и хоккей стал развиваться семимильными шагами. В нашей детской спортивной школе занимается порядка 300 детишек. Пять команд участвуют в первенстве Московской области, одна из них заняла второе место, а в турнире „Золотая шайба“ — третье. Кроме того, 4 команды играют в Ночной хоккейной лиге», — рассказал губернатору президент федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.

Он добавил, что женский коллектив «Армата» тренируется на базе Ледового дворца. Это единственная любительская команда, участвующая во всероссийских чемпионатах, и в этом году она завоевала бронзовые награды.

С 2022 по 2023 год в Наро-Фоминске восстановили спорткомплекс «Трудовые резервы», а в Апрелевке возвели новый Ледовый дворец. В 2025 году в этих городах построят новые универсальные спортплощадки. На 2027 год запланирован капремонт Центральной спортивной школы № 1. Объект работает с 1966 года, в настоящее время в нем занимаются учащиеся и дошкольники, начиная с трехлетнего возраста. Всего школу посещает более 2700 человек.

Спорт в Подмосковье

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

За последние три года в Подмосковье отремонтировали более 70 спортобъектов. В 2023 году в регионе стартовала областная пятилетняя программа, в рамках которой обновят еще 50 объектов. В 2024 году в Балашихе после ремонта заработал стадион «Труд». До конца года планируют открыть стадионы «Чайка» в Королеве, «Старт» в Ногинске, «Гидросталь» в Чехове и «Авангард» в Коломне, спорткомплексы в Ступине и Балашихе, бассейны «Чайка» в Сергиевом Посаде и «Бриз» в Дмитрове.

В рамках программы «Отрытый стадион» свыше 430 школьных спортобъектов стало доступно всем жителям Подмосковья. В ближайшее время список пополнит еще 50 спортобъектов.