Андрей Воробьев: более 2 тыс спортивных мероприятий пройдет летом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что этим летом в регионе состоится более 2 тыс. спортивных мероприятий — это фестивали, тренировки, заплывы, мастер-классы, велозаезды. Власти постарались, чтобы каждый житель смог найти себе занятие по душе.

«Главная новинка этого сезона — наш новый проект „Звездное лето в Подмосковье“. Это тренировки и мастер-классы по пляжному волейболу и футболу, фитнес-аэробике, йоге и другим направлениям. Занятия будут проводить известные спортсмены и артисты», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он также перечислил и другие мероприятия. Одно из них — «Выходи во двор», в котором участвуют легенды футбола. Матчи с любительскими сборными Краснознаменска, Мытищ, Королева, Щелкова, Дмитрова и Рузы уже стартовали. В регионе состоятся и массовые забеги.

«21 июня — экстремальный исторический трейл „Зарайский бизон“; 28 июня — „Ночной забег“ в Королеве; 12 июля впервые пройдет полумарафон „По берегу озера“ в Раменском; 16 августа — полумарафон „Большая Волга“ в Дубне», — перечислил губернатор.

В 3 этапа состоится кубок Сергея Карякина. Июнь — в парке «Пехорка» в Балашихе, июль — парк «Елочки» в Домодедове, август — в Центральном парке Лобни. Участники соревнований получат возможность сыграть с легендарным гроссмейстером.

«Кубок Александра Овечкина пройдет с 1 по 10 августа. 24 детские хоккейные команды из разных регионов страны, а также из Казахстана и Белоруссии будут бороться за победу на „Красногорск Арена“ им. В. Петрова и „Арена Мытищи“ им. В. Шалимова», — отметил глава региона.

С 17 по 19 августа на стадионе «Химки» пройдет Кубок Игоря Акинфеева. Команды сразятся в финале на «Арена Химки» 20 августа. Всего в турнире примут участие 20 отечественных и зарубежных команд.

Кубок Давида Берлина по баскетболу, приуроченный к 100-летию со дня рождения тренера, проведут 23 августа. 14 площадок для игр в формате 3х3 организуют на центральной площади в Ногинске. Здесь мастер-классы проведут известные спортсмены.

«Еще больше мероприятий на портале „Спорт Подмосковья“. Присоединяйтесь к нашему спортивному и яркому лету», — заключил Воробьев.