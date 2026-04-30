Альпинист Одинцов стал первым россиянином, получившим Piolet d'Or

Петербургский альпинист Александр Одинцов стал первым россиянином, получившим премию Piolet d'Or за вклад в альпинизм. Спортсмен рассказал о реакции на награду и трагедии на Латоке-3, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Одинцов признался, что сначала не поверил в новость и был уверен, что его приглашают в жюри. Лишь позже стало ясно, что речь идет о награде за карьеру. В числе лауреатов прошлых лет — Райнхольд Месснер, Вальтер Бонатти, Дуг Скотт.

«Откровенно говоря, я до сих пор не осознал произошедшего», — сказал альпинист.

Он считает, что на решение жюри могли повлиять книги Стива Хауса и Марка Синнотта, где описаны совместные экспедиции, в том числе на Транго-Тауэр.

Самым тяжелым испытанием Одинцов назвал пакистанскую вершину Латок-3. В 2001 году на высоте около 6200 метров камнепад перерубил веревки, и альпинист Игорь Барихин сорвался в пропасть глубиной около 1500 метров.

«Ну и Игоря убил… На наших глазах он улетел в бездну», — рассказал он.

Через десять лет команда вернулась и завершила маршрут. Во время восхождения у Одинцова оторвался тромб и попал в легкое. После обследования врачи диагностировали инвалидность и запретили летать и ходить в горы, однако альпинист не отказался от профессии.

По его словам, альпинизм доступен людям вне зависимости от пола, а идеальным местом для отдыха он считает скалы у Треугольного озера в Карелии.

