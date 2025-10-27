Админа официального аккаунта Паралимпийских игр раскритиковали из-за мемов
Администратор официального аккаунта Паралимпийских игр опубликовал несколько мемов с паралимпийцами и нарвался на жесткую критику, сообщает Mash.
Он поделился рядом кадров с соревнований, на которых запечатлены победы и неудачи спортсменов. В одном ролике запечатлен прыжок паралимпийца без ноги, в другом спортсмен переворачивается на коляске, в третьем — спортсмен без руки едет на велосипеде.
При этом он наложил на видео ироничную музыку. По всей видимости, администратор аккаунта хотел донести смысл, что у паралимпийцев хорошая самоирония, однако его эксперимент оказался неудачным.
В результате под опубликованными роликами появились гневные комментарии — пользователи раскритиковали такой «креатив».
Ранее стало известно, что российские и белорусские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года. Их лишили возможности пройти квалификацию.
