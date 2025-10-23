Вынесено решение об участии России в Паралимпиаде-2026

Российские и белорусские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК). До этого россиян также не допустили на Олимпиаду-2026 в пяти видах спорта.

Решение о недопуске россиян и белорусов на Игры ранее приняли Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союза биатлонистов (IBU) и Всемирная федерация керлинга (World Curling).

«Позиция [FIS, IBU и World Curling] в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года», — сказал глава МПК Эндрю Парсонс

Ранее российским спортсменам запретили участвовать в Олимпийских играх 2026 года в пяти дисциплинах: хоккей, биатлон, лыжные виды спорта, санный спорт и керлинг.

Следующие Паралимпийские игры состоястя 6–15 марта 2026 года, Олимпиада — 6–22 февраля 2026 года. Оба соревнования пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в Италии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.