5 новых столов для настольного тенниса установили в городском парке Жуковского

В округе Жуковский установили пять новых столов для настольного тенниса. Они появились в городском парке. Работы были выполнены после встречи главы Жуковского Бориса Аубакирова с членами городского клуба по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На прошлой неделе встречался с членами городского клуба по настольному теннису по вопросу установки в городе теннисных столов. Они просили установить столы на территории города. Вместе выбрали подходящую площадку. Было решено установить пять столов в городком парке. Работы уже выполнены. Столы установлены. На днях выехал на место и лично все проверил. Жуковчане уже активно играют», — рассказал глава Жуковского.

В этом году планируется установить теннисные столы еще в нескольких дворах города. Также отмечается, что столы установлены на недавно отремонтированном сквере на улице Маяковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.