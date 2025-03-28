45 райдеров РФ выступят на международных соревнованиях по River Surfing на Бали

The World River Surfing Championship — крупнейшее международное соревнование по River Surfing, которое объединит 200 спортсменов со всего мира. В категории PRO выступят 32 райдера из США, Германии, Австрии, Сингапура, Японии, Швейцарии, Испании, Коста-Рики, КНР и России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Впервые 45 российских райдеров выступят в 4-х категориях, в том числе PRO И JUNIORS.

Соревнования пройдут на искусственной волне, где участники продемонстрируют свое мастерство в эксклюзивном комплексе Pandawa Residence на острове Бали, где технологии встречаются с природной мощью океана. Уникальная искусственная волна, созданная по принципу речного порога, ставит площадку в один ряд с топовыми мировыми локациями Сингапура и Токио. Эпицентр драйва, адреналина и серф-культуры ждет лучших райдеров планеты и зрителей, готовых к незабываемому шоу.

В рамках чемпионата состоится уникальный мастер-класс от мировых райдеров, где участники смогут перенять опыт лучших спортсменов.

Мероприятие пройдет с 21 по 27 июля — 7 дней ярких эмоций, адреналина и мощных волн. Кульминация — 26 июля: финалы во всех категориях, где лучшие из лучших сразятся за титул чемпиона. 27 июля — уникальный мастер-класс от топовых райдеров мира. Это не просто соревнования — это праздник серф-культуры.