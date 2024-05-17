20-летний голкипер московского ЦСКА после травмы может никогда не снять шлем

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп в кубковом матче с «Зенитом» столкнулся с Нуралы Алипом, который пробил ему череп в области лица, врачи опасаются, что 20-летний спортсмен до конца карьеры не снимет с себя защитный шлем, пишет Telegram-канал Mash .

По мнению врачей, которые будут оперировать 20-летнего футболиста Торопа, восстановление после серьезной травмы лица займет примерно четыре месяца. При этом специалисты считают, что голкипер может получить такую же психологическую травму, как Петр Чех из «Челси», который в свое время получил аналогичную травму. До конца своей карьеры он не снимал защитный шлем с головы из-за страха повторного столкновения с соперником.

Владислав Тороп может столкнуться с такой же проблемой и до конца карьеры защищать лицо специальной маской. Сам футболист говорит, что чувствует себя хорошо и ждем момента, когда снова сможет выйти на поле и вернуться в команду.

В ЦСКА пояснили, что только Тороп будет решать, как он выйдет на поле, когда пройдет реабилитацию — в маске или без нее. Этот вопрос носит индивидуальный психологический характер.

Ранее клуб ЦСКА прокомментировал травму, которую получил футболист во время матча. Из Санкт-Петербурга, где проходил матч, его увезли в московскую больницу.