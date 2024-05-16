Клуб ЦСКА рассказал о полученных травмах своего вратаря Торопа

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Вратаря армейцев Торопа перевезут из Санкт-Петербурга в Москву после травмы

Вратаря ФК ЦСКА Владислава Торопа перевезут из Санкт-Петербурга в Москву для лечения после полученной в матче с «Зенитом» травмы лица в среду, сообщается на сайте клуба.

«У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Утром его на спецтранспорте доставят в Москву», — сказано в сообщении.

Голкипер армейского клуба получил травму при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче финала Кубка России в «Пути Российской премьер-лиги».

Сам Алип смог продолжить участие в игре, которая закончилась в пользу команды из Санкт-Петербурга по итогам пенальти — 5:4.