14 медалей взяли спортсмены Подольска на соревнованиях по художественной гимнастике

Более 200 талантливых спортсменок приняли участие в открытом турнире городского округа Подольск по художественной и эстетической гимнастике «Мы — команда» 21 сентября. В соревнованиях принимали участие 16 команд из Подольска, близлежащих городов Московской области и несколько команд из Москвы. Подольская команда взяла пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девочки демонстрируют свое мастерство в общей физической подготовке и личной программе, индивидуальных и групповых упражнениях, дуэтах и трио.

«Художественная гимнастика — это не просто спорт, это искусство, в котором переплетаются красота, грация и сила духа. На турнире „Мы — команда“ мы видим, как рождаются новые звезды, и это невероятно вдохновляет. Мы, судьи, делаем все возможное, чтобы оценить выступления гимнасток максимально объективно и справедливо. Наша задача — не только определить победителей, но и поддержать каждую участницу в ее стремлении к совершенству», — сказала спортивный судья Всероссийской категории и Международной категории, председатель Федерации художественной и эстетической гимнастики городского округа Подольск Алла Феофилактова.

Турнир «Мы — команда» включен в календарь спорткомитета Подольска и является классификационным, что дает участницам возможность выполнить разрядные нормативы. Гимнастки выступают по программам от мастера спорта и ниже, включая третий юношеский разряд.

По итогам соревнований определены победители и призеры. В групповых упражнениях первое место у команды «Русские мелодии», второе у команды «Сапфиры» и третье у команды «Кокетки».

В индивидуальной программе среди девочек 2019 года рождения победила Александра Косова, на втором месте Милана Галкина, на третьем Арминэ Гургенян.

В индивидуальной программе среди спортсменок 2018 года рождения первый юношеский разряд и золотую медаль получила Ульяна Бородаева.

В индивидуальной программе 2018 года рождения второй юношеский разряд и серебро присудили Марии Кошелевой, бронзу Виктории Хрущевой.

В индивидуальной программе среди участниц 2017 года рождения первый юношеский разряд и золото взяла София Горчилина, второе место у Дарьи Белоусовой и третье у Анны Юрковой.

В индивидуальной программе гимнасток 2016 года рождения лучшей стала Дарья Гуренкова, второй Элина Мединцева.

Все участницы были награждены медалями, грамотами и кубками, а также получили памятные подарки от Федерации художественной гимнастики и художественной эстетической гимнастики города Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.