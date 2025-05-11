14-летняя российская гимнастка решила выступать за Израиль

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Воспитанница калининградской школы художественной гимнастики Мария Мячина решила представлять Израиль. Информацию о принятом решении 14-летней спортсменкой подтвердили в Центре художественной гимнастики «Премьера», пишет ТАСС .

«Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — сообщил представитель «Премьера».

Мячина участвовала в турнире «Янтарные звездочки» в мае 2018 года в Калининграде, где завоевала бронзовую медаль.

Также юная гимнастка имеет лицензию Международной федерации гимнастики. Этот документ позволяет Мячиной представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.