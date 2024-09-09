100 детей из малообеспеченных семей посетят тренировку группы Тутберидзе

сегодня в 22:24

Меценат из Казани купил 100 детям билеты на тренировку группы Тутберидзе

Стоимость каждого билета, предоставленного детям из малообеспеченных семей, составляет 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости Спорт .

Известно, что билеты для детей купил меценат из Казани. Часть вырученных средств от продажи билетов на открытую тренировку группы Тутберидзе планируют потратить на долг матери спортсменки Арины Парсеговой, Натальи Парсеговой, которая проиграла суд против академии «Ангелы Плющенко» после перехода юной фигуристки в школу тренера Этери Тутберидзе.

Позднее Тутберидзе в сетях сообщила, что весь долг семьи Парсеговых будет выплачен.

В общей сложности на открытую тренировку группы Тутберидзе продали 355 билетов. Четыре билета, приобретенных меценатами, разыграли в соцсетях.