Суд постановил взыскать почти 2 млн руб с фигуристки в пользу академии Плющенко

Никулинский суд Москвы встал на сторону Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и удовлетворил иск о взыскании с фигуристки Арины Парсеговой почти 2 млн рублей после ее перехода в другую школу, сообщает газета «Известия» .

По решению суда, Парсегова должна вернуть академии фигуриста Евгения Плющенко 1,8 млн 195 рублей, которые потратили на ее обучение в «Ангелах Плющенко». Кроме того, фигуристку оштрафовали на 100 тысяч рублей.

На заседании присутствовала мать Парсеговой с новым адвокатом. Они планируют обжаловать решение Никулинского суда Москвы.

Ранее академия Плющенко обратилась в суд с иском против Парсеговой из-за того, что она нарушила договор и перешла в школу фигурного катания тренера Этери Тутберидзе. Мать фигуристки утверждает, что ее обучение оплачивали спонсоры.