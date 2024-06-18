10 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на первенстве России по теннису

Шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по теннису, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В одиночном разряде среди юниоров золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Егор Плешивцев. Кроме того, спортсмен выиграл второе «золото» в парном разряде в тандеме с Тимофеем Дерепаско, также представляющим Подмосковье. Среди юниорок в одиночном разряде лучшей стала Анна Пушкарева.

А в парном разряде «золото» завоевала Дарья Шадчнева в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону.

Еще один представитель региона — Иван Грецкий — стал обладателем серебряной награды в одиночном разряде среди юниоров.

В парном разряде среди юниоров «бронзу» первенства завоевал Иван Грецкий в паре со спортсменом из Москвы.

В смешанном разряде представители Подмосковья заняли все ступени пьедестала: Тимофей Дерепаско завоевал золотую медаль в паре с ростовчанкой, Роман Харламов стал серебряным призером в тандеме со спортсменкой из Сочи и Дарья Шадчнева взяла «бронзу», выступая с напарником из Санкт-Петербурга.

Первенство России по теннису проходило с 6 по 16 июня 2024 года в г. Москве. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.