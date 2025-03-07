10 000 шагов в день: миф или необходимая норма для женщин

Эксперты: 10 000 шагов в день — всего лишь условный ориентир для активности

Долгие годы рекомендации о 10 000 шагах в день звучат как универсальный рецепт здоровья. Но действительно ли это число критично именно для женщин, может ли меньшее количество шагов дать тот же эффект, а слепая погоня за цифрами — даже навредить? Кто придумал эту цифру, рассказали РИАМО эксперты, основатели цифровой платформы челленджей Challenge GO Константин Южный и Роман Прилипко.

Кто придумал норму 10 000 шагов и зачем

Многие уверены, что 10 000 шагов — это медицинская норма. Но мало кто знает, что эта цифра не основана на научных исследованиях. Она появилась в 1960-х годах как часть маркетинговой кампании японской компании Yamasa Tokei, выпустившей шагомер под названием «Манпо-кей», что переводится как «измеритель 10 000 шагов».

Все выглядело красиво и запоминалось, но за этим не стояло доказательств, что именно 10 000 шагов — оптимальный уровень активности. Тем не менее цифра прижилась, и теперь миллионы людей гоняются за ней, не задумываясь, а действительно ли им это нужно.

Нужно ли женщинам делать 10 000 шагов

Последние исследования показывают, что женщины, которые проходят 6 000–8 000 шагов в день, получают те же преимущества для здоровья, что и те, кто преодолевает 10 000, отмечают эксперты.

Главное — не цифра, а регулярность движения. Женщины, которые ведут активный образ жизни, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживают вес и улучшают эмоциональное состояние, но им не обязательно гнаться за конкретными цифрами.

Когда 10 000 шагов — вред, а не польза:

Перегрузка суставов. Если раньше женщина вела малоподвижный образ жизни, резкое увеличение нагрузки может привести к болям в коленях и голеностопе. Ощущение вины за «недостаток» движения. Когда фитнес-трекер показывает 7 500 шагов, а до нормы не хватает, многие чувствуют дискомфорт, хотя на самом деле их активность уже была достаточной. Подмена осознанной физической активности гонкой за цифрами. Вместо того чтобы выбрать удобный формат движения — плавание, йогу, растяжку — человек просто «догоняет» недостающие шаги, не получая удовольствия от процесса.

Что действительно полезно для женщин

Оптимальная нагрузка зависит от возраста, образа жизни и целей. Если работа сидячая, даже 5 000 шагов в день — уже хороший результат. Если цель — снижение веса или развитие выносливости, полезно увеличивать активность до 8 000–12 000 шагов.

Гораздо важнее добавлять движение в повседневную жизнь прогулки во время телефонных разговоров, использование лестницы вместо лифта, выход на одну остановку раньше и короткие прогулки после еды.

10 000 шагов — не волшебная цифра, а всего лишь условный ориентир. Для женщин, ведущих активный образ жизни, 7 000 шагов в день уже дают положительный эффект, а если хочется большего — важно не просто считать шаги, а найти удобный и комфортный формат активности.

Здоровый образ жизни — это не гонка за цифрами, а движение в своем ритме. Любой шаг в сторону активности — уже шаг к лучшему самочувствию, заключили эксперты.